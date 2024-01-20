تعرف إلى أبرز عمليات كتائب القسام في اليوم 105 من الحرب على غزة (فيديو)
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20/1/2024-|آخر تحديث: 20/1/202412:50 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” إنها تمكنت من تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت عددًا آخر من الدبابات والآليات والجنود في مناطق مختلفة من القطاع.
ونشرت كتائب القسام مشاهد، الجمعة، لاستهداف حشود “العدو المتوغلة على تخوم مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ”107”.
وعرض مقطع “الفيديو” عمليات إطلاق قذائف الهاون من عيارات مختلفة، ثم عمليات إطلاق للصواريخ نهارية ومسائية.
وذكرت الكتائب في بيانات منفصلة، يوم الجمعة، عن تنفيذ العمليات التالية:
- تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوات “شواظ” شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
- استهداف آلية صهيونية عسكرية بقذيفة “آر بي جي” جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
- استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل مبنى بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات وإيقاعها بن قتيل وجريح، واستهداف دبابة حضرت لإسناد القوة بقذيفة “الياسين 105” جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
- استهداف مبنى يتحصن فيه قوات خاصة صهيونية بـ4 قذائف “آر بي جي” والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة.
- استهداف دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.
- استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
- قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” القسامية شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
- دك حشود قوات العدو المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.
- استهداف قوة صهيونية خاصة بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”، والاشتباك معها وتفجير عبوة “شواظ” في قوة صهيونية أخرى وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السلام شرق جباليا شمال قطاع غزة.
- قنص جندي صهيوني في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.
- استدراج قوة صهيونية خاصة لفوهة نفق ويفجرونها بعدد من الجنود ويحققون فيهم إصابات مباشرة شرق حي التفاح في مدينة غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر