تعرف إلى أبرز عمليات كتائب القسام في اليوم 105 من الحرب على غزة (فيديو)

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” إنها تمكنت من تدمير 3 دبابات لقوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت عددًا آخر من الدبابات والآليات والجنود في مناطق مختلفة من القطاع.

ونشرت كتائب القسام مشاهد، الجمعة، لاستهداف حشود “العدو المتوغلة على تخوم مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ”107”.

وعرض مقطع “الفيديو” عمليات إطلاق قذائف الهاون من عيارات مختلفة، ثم عمليات إطلاق للصواريخ نهارية ومسائية.

وذكرت الكتائب في بيانات منفصلة، يوم الجمعة، عن تنفيذ العمليات التالية: