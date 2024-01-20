سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا جنوبي غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مقطع فيديو وثق عملية قنص جندي إسرائيلي، جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس في بيان عبر تلغرام إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس في بيان آخر “استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة التاندوم في محور التقدم شمال مخيم النصيرات”.

وأشارت السرايا في بيان لاحق إلى أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة شرقي وجنوبي مدينة خان يونس.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 24 ألفًا و927 شهيدًا، و62 ألفًا و388 مصابًا.

وقالت الوزارة في بيان عبر تلغرام إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدًا و280 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان أن “عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.