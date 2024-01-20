عبر الجزيرة مباشر.. مناشدة للبحث عن أهل أسيرة محررة بسبب تشوش ذاكرتها (فيديو)

بأيدٍ مرتعشة وذاكرة مشوشة وأوراق ثبوتية، وصلت الأسيرة المحررة فهمية سعيد خليل الخالدي إلى معبر رفح في وضع صحي صعب.

وقال جمال الخالدي للجزيرة مباشر إنه تلقى اتصالًا من السلطات في معبر رفح بسبب تطابق الأسماء مع الأسيرة المحررة، مناشدًا كل من يتعرف عليها التواصل معه في مكان وجوده بمستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جمال أنه سيبلغ إدارة المستشفى بمكان وجودهم إذا غادروه.

أما الأسيرة المحررة، فقالت للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلتها من مدرسة، ولا تدري ما سبب ذلك.

كما لم تعرف عدد الأيام التي قضتها في الأسر.

وأكد جمال الخالدي أن الأسيرة المحررة غير قادرة على تذكُّر شيء، وما زالت ترتدي ملابس السجن.

وحسب البيانات في بطاقتها الثبوتية، اسم الأسيرة المحررة: فهمية سعيد خليل الخالدي من مواليد عام 1942، ومكان الولادة: اللد.