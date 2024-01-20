“في هذا المكان دُفنت أختي”.. فلسطيني يروي كيف تحول ملعب أحلامه إلى مقبرة (فيديو)

روى إبراهيم أبو جياب، وهو شاب من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، للجزيرة مباشر قصة حلمه باحتراف كرة القدم، والدمار الذي لحق بالملعب الذي كان يقضي فيه معظم وقته مع أصدقائه يضحكون ويلعبون، والذي اضطر سكان الحي لتحويله إلى مقبرة مع تزايد أعداد الشهداء في الحي جراء العدوان الإسرائيلي.

“في هذا المكان دُفنت أختي” بهذه العبارة بدأ الشاب إبراهيم قصته للجزيرة مباشر، قائلًا إن قوات الاحتلال استهدفت منزله مما تسبب في فقدانه لأخته التي دُفنت تحت أرضية ملعب أحلامه.

كما عبَّر الشاب على حزنه الشديد جراء فقدانه الكثير من أصدقائه الذين دُفنوا تحت أرضية الملعب الذي حمل الكثير من الذكريات السعيدة له يومًا ما.

ووصف أبو جياب للجزيرة مباشر بأسى آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على الملعب، قائلًا إنه تحوّل إلى مقبرة بسبب عدم تمكن السكان من الوصول إلى المقابر بسبب الاستهداف من قِبل قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن القصف الذي استهدف منزلهم دمر كل ما يمتلكه من ملابس وأحذية رياضية.

لم تقتصر أمنيات إبراهيم- الذي كان يلعب كرة القدم يوميًّا- على اللعب على أرضية الملعب المدمر، بل كان يطمح إلى احتراف كرة القدم على الصعيدين المحلي والعالمي، لكن الحرب حالت دون ذلك.

واستعرض الشاب، الذي أبت ذاكرته أن تستسلم لواقع الحرب الأليم، ذكرياته الجميلة مع أصدقائه في الملعب “كل مساء كنا نلعب في هذا الملعب، كنا نلعب بطولات وتمارين مع أولاد الحارة”.

وأضاف بحنين أنهم كانوا يحضرون لمشاهدة مباريات البطولات العالمية لكرة القدم، لكنهم لم يتمكنوا من مواصلة ذلك بسبب الحرب.