كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية شرق جباليا بشمال قطاع غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد من استهدافها آليات إسرائيلية متوغلة في موقع الجعبري شرق جباليا بشمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان بثته عبر منصتها على تليغرام “مجاهدو القسام يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 24927 شهيدا و62388 جريحا، 70% منهم أطفال ونساء.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.