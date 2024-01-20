مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه بغارة في دمشق (فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية إن مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ونائبه قتلا بـ”غارة إسرائيلية” في دمشق، اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن مصدر مطلع لم تسمّه قوله إن “مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس استشهدوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هجوما استهدف مبنى سكنيًّا في حي المزة بدمشق “ناجم عن عدوان إسرائيلي”.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس الثوري: “مرة أخرى، قام الكيان الصهيوني الشرير والمجرم بالاعتداء على العاصمة السورية دمشق، وخلال الهجوم الجوي استشهد عدد من القوات السورية و4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري”.

مئات الغارات

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، شنّت إسرائيل مئات من الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وشملت أيضا مواقع للجيش السوري.

وصعّدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي في ريف دمشق جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق، وفق السلطات السورية والإيرانية.