نجا من القصف فتعرض للدغ.. نازح مهدد ببتر يده في رفح (فيديو)

يعاني النازحون في قطاع غزة صعوبات شديدة مع انعدام المقومات الأساسية للحياة نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وخلال جولة لها في مستشفيات مدينة رفح، التقت قناة الجزيرة مباشر أحد النازحين الذي قال إن والده يرقد بانتظار بتر يده بعد تعرضه للدغ خلال نومه داخل خيمة.

وذكر أنهم نزحوا من بيت حانون إلى رفح، مشيرًا إلى أن والده تعرض للدغ فتوجه إلى المستشفى، ولم يقدم له الأطباء سوى المضادات الحيوية لأيام.

وأضاف أن الأطباء أبلغوه بأنه يجب بتر يد والده لأن الدم لا يصل إلى الأصابع، مناشدًا عرض والده على طبيب مختص في الأوعية الدموية.