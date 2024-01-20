هجوم أمريكي جديد على الحوثيين في اليمن (فيديو)

شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، اليوم السبت.

وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكرية للحوثيين، لكن بعد أسبوع على ضربات مكثفة ضد أهداف تابعة لهم، لا يزالون يُشكلون تهديدًا، وقد تعهدوا بمواصلة استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان السبت “نفذت القوات الأمريكية غارات جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان سيستهدف خليج عدن، وكان جاهزًا للإطلاق”.

وأضاف البيان “حددت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس”.

وتابع البيان “سيجعل هذا الإجراء المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missile As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, on Jan. 20 at approximately 4 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted airstrikes against a Houthi… pic.twitter.com/NYWPHyf7qN — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى جعل حركة السفن في البحر الأحمر أكثر أمانًا.

وقال كيربي إن منصات إطلاق الصواريخ المستهدفة كانت جاهزة للإطلاق.

وتُعَد هذه الهجمات هي الموجة السادسة من الهجمات ضد الحوثيين، في أعقاب الهجوم المشترك الأول الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

#المسيرة_عاجل | محمد علي الحوثي: أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عمّا يترتب على عسكرة البحر الأحمر من خسائر لقناة السويس وشركات الملاحة — المسيرة – عاجل (@alosbou) January 20, 2024

استهداف سفينة أمريكية

وصباح أمس الجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تنفيذ عملية استهداف ضد سفينة أمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون، منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار التضامن مع قطاع غزة، سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.