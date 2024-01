هجوم أمريكي جديد على الحوثيين في اليمن (فيديو)

شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، اليوم السبت.

وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكرية للحوثيين، لكن بعد أسبوع على ضربات مكثفة ضد أهداف تابعة لهم، لا يزالون يُشكلون تهديدًا، وقد تعهدوا بمواصلة استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان السبت “نفذت القوات الأمريكية غارات جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان سيستهدف خليج عدن، وكان جاهزًا للإطلاق”.

وأضاف البيان “حددت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس”.

وتابع البيان “سيجعل هذا الإجراء المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missile

As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, on Jan. 20 at approximately 4 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted airstrikes against a Houthi… pic.twitter.com/NYWPHyf7qN

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024