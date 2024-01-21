إعلام عبري: جندي إسرائيلي عائد من غزة يقتل صديقه بالرصاص

ذكرت القناة 12 العبرية، أمس السبت، أن جنديًّا إسرائيليًّا عاد مؤخرًا من القتال في قطاع غزة قتل صديقًا له بالرصاص في مدينة تل أبيب.

وقالت القناة إن جنديًّا إسرائيليًّا “عاد مؤخرًا من القتال في قطاع غزة، قتل صديقه داخل شقة”، مشيرة إلى أن “الخلفية جنائية”.

وأشارت القناة إلى أن “القاتل والقتيل يبلغان من العمر 25 عامًا”، موضحة أن “القاتل يحمل سلاحًا مرخصًا”، ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن الحادث وملابساته.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة إن آلاف الجنود الإسرائيليين الذين تم تسريحهم من الخدمة في الحرب على قطاع غزة، يعانون صدمة ما بعد الحرب.

احتجاجًا على سياستها في إدارة الحـ ـ.ـرب.. مئات الإسرائيليّين يتظاهرون وسط تل أبيب ضد حكومة #نتنياهو#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Py4hVIs9YA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

وفي بداية الشهر الجاري، نشر موقع “واللا” الإسرائيلي تحقيقًا يفيد بأن 1600 جندي وضابط إسرائيلي يعانون صدمة ما بعد الحرب، حيث تم تسريح 250 منهم على الأقل، وفق التحقيق.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشن عملية عسكرية برية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 195 ضابطًا وجنديًّا وإصابة عدد آخر.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 24 ألفًا و927 شهيدًا، و62 ألفًا و388 مصابًا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.