الحوثي: يمكن للسفن المرور بأمان من البحر الأحمر بعد رفع هذه اللافتة

جماعة الحوثي: هذا الحل أثبت فاعليته حيث عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة

أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، الأحد، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر “بأمان”، بعد أن رفعت لافتة “لا علاقة لنا بإسرائيل”.

وفي منشور له عبر منصة “إكس” قال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي “أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة (لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها”.

وأضاف “هذا الحل أثبت فاعليته، حيث عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة”، منذ بدء عمليات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتابع “لقد جلبت بريطانيا مع أمريكا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص”. مشيرًا إلى آثار هذه الهجمات على سلاسل التوريد العالمية وزيادة التأمين والأجور.

وصلت رسالتنا

ولفتت انتباههم

وتأكدوا أن القوات المسلحة اليمنية البحرية وغيرها لم تعد تملك سوى بنادق الـ موزر

بفضل الله تعالى حيث قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إنها ستنفق 405 مليون جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط… pic.twitter.com/52ScepUPEE — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 21, 2024

وأكد علي “ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، (الولايات المتحدة وبريطانيا) وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية”.

وشدد على أن مشاركة بريطانيا في الهجمات على اليمن تقدم “دليلًا على عدم نضج قيادتها لتتمكن من مغادرة حالة التبعية العمياء لأمريكا التي تضر بمصالح بريطانيا”.

ولفت إلى أن بريطانيا “لم تستفد من دروس ماضيها الاستعماري الذي انتهى بها تجرّ أذيال الهزيمة”.

والأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة أنصار الله الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وفق بيانين صادرين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وفي 12 يناير/كانون الأول الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردًا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت، منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة (الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي)، سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت 25 ألفًا و105 شهداء و62 ألفًا و681 إصابة، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية.