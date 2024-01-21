“تحرر من الأوهام”.. وزراء إسرائيليون يردون على بايدن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد كبير من وزراء حكومته رفضهم قيام دولة فلسطينية، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نتنياهو “لا يعارض جميع الحلول القائمة على وجود دولتين”.

وكتب نتنياهو، مساء السبت، عبر حسابه بمنصة إكس “لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غرب نهر الأردن، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق السبت، نفى نتنياهو -في بيان صدر عن مكتبه- أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وقال البيان إن نتنياهو “كرر في الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس (الجمعة) مع الرئيس بايدن موقفه المنسق منذ سنوات، والذي أعرب عنه أيضًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل يومين”.

وأضاف أن هذا الموقف مفاده أنه “بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل الاحتفاظ بسيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، من أجل ضمان أن غزة لم تعد تُشكل أي تهديد على إسرائيل، وهذا يصطدم مع المطالبة بسيادة فلسطينية”.

#نتنياهو: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب #الأردن وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/BNOPPWhp2G — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “هناك إجماع واسع في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي”.

ودعا سموتريتش البيت الأبيض إلى “أن يتحرر من أوهام المفاهيم التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل”، مضيفًا “على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع نحو المذبحة المقبلة، وخطر وجودي على إسرائيل”.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي: • هناك إجماع واسع في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي • على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع نحو المـ ـذبـ ــحــة المقبلة وخطر وجودي على إسرائيل • على البيت الأبيض أن يتحرر من أوهام… pic.twitter.com/GoyIkNUDBA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فأكد رفضه الدائم لقيام دولة فلسطينية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي عبر منصة "إكس": أرفض دائما قيام دولة فلسطينية#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/OSO1YkNjbi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين “إقامة دولة فلسطينية هو مكافأة للإرهاب وخطر على دولة إسرائيل”.

إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي: إقامة دولة فلسطينية هو مكافأة للإرهـ ــاب وخطر على دولة إسرائيل وسيشجّع على قـ.ـتـ ــل اليهود#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/eQuCEjC26J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

كما أكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار رفض إقامة دولة فلسطينية، قائلًا إن هذا هو التزام “تجاه أبطالنا الذين سقطوا في هذه المعركة”.

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: لن نسلم أيدينا أبدا لإقامة دولة فلسطينية وهذا هو التزامنا تجاه أبطالنا الذين سقطوا في هذه المعركة#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/6JwaE6CWyt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جدعون ساعر “لا يمكن إقامة دولة فلسطينية لأنها تُمثل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل”.

أما وزيرة النقل ميري ريغيف فقالت “إقامة الدولة الفلسطينية يعني انتصار الإرهاب، سنواصل القتال ونعيد المختطفين ونقضي على حماس”.

بدورها، قالت وزيرة البعثات الوطنية أوريت ستروك “بعد 30 عامًا أصيبت إسرائيل بخيبة مؤلمة من فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة، عهد أوسلو لن يعود حتى لا يضيع الدم اليهودي”.

وقال بايدن، يوم الجمعة، إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة غير عسكرية.

وقال البيت الأبيض إن مكالمة بايدن مع نتنياهو كانت الأولى منذ شهر تقريبًا. وردًّا على سؤال عما إذا كان حل الدولتين “مستحيلًا” في أثناء وجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن “لا، ليس مستحيلًا”.

وأضاف بايدن أن نتنياهو لا يعارض جميع الحلول القائمة على وجود دولتين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الحلول الممكنة.