تقرير جديد للاستخبارات الأمريكية يكشف قدرات حماس بعد 100 يوم من الحرب على غزة

ذكر تقرير إخباري أمريكي نقلًا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل بعيدة كثيرًا عن “تدمير حركة حماس”، رغم مضي أكثر من 3 أشهر من العدوان على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن تقرير سري لأجهزة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولين أمريكيين أن حماس “لديها ما يكفي من الذخيرة لمهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية لأشهر عدة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حماس “تحاول إعادة نشر قوة الشرطة في بعض أجزاء غزة”، في إشارة إلى بعض المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية خاصة في شمالي القطاع.

وأشارت إلى تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقرير سري أن إسرائيل “قتلت ما بين 20% و30% من مقاتلي القسام”، مضيفة “إلا أن هذا المعدل بعيد كل البعد عن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس”.

هل المـ.ـقـ.ـاومة الفلسطينية في مأزق مع إطالة أمد الحرب في ظل حصار وتدمير قطاع #غزة؟

د. محمد الهندي نائب أمين حركة الجـ.ـهـ.ـاد يُجيب… pic.twitter.com/eKgPnSSySC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

ونقلت الصحيفة الأمريكية اعتراف المسؤولين الإسرائيليين بعدم تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حماس، رغم الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة، التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

ولفتت إلى تغيير حماس تكتيكاتها ضد الهجمات الإسرائيلية، وأن مقاتليها نفذوا عمليات ضمن مجموعات صغيرة، ونصبوا كمائن للقوات الإسرائيلية المهاجمة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة، أسفرت عن 25105 شهداء و62681 مصابًا، وخلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.