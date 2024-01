دولة أوروبية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على غزة.

وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز عبر حسابها على منصة إكس “تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية. وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل”.

Satisfied: Belgium reaffirms full support for @CIJ_ICJ in this case. If the International Court of Justice calls on #Israel to cease its military campaign in #Gaza , our country will fully support it. pic.twitter.com/k2AAOro3o1

وأضافت الوزير البلجيكية “بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، في أقرب وقت ممكن على المستويات كافة.

كما أكدت أن بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.

Steps in right direction. Our country is taking its responsibility, for human rights & humanitarian law. Meanwhile, I remain committed at all levels to making full humanitarian access to #Gaza a reality as soon as possible.

