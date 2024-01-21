سرايا القدس تبث صورا لاستيلائها على مسيّرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في غزة (فيديو)

كما عرضت مشاهد من تفجير مقاتليها لآليات إسرائيلية في كمين هندسي محكم شرق مدينة غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من نوع درون “EVO Max 4T”، سيطرت عليها وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سرايا القدس في بيان لها عبر قناتها على “تليغرام” أنها “سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون (EVO Max 4T) خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة”.

كما أعلنت في بيان آخر، أنها “قصفت بصواريخ 107 وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع”.

وعرضت السرايا “مشاهد من تفجير مجاهديها لآليات العدو الصهيوني في كمين هندسي محكم شرق مدينة غزة”.

وأكدت “السرايا” أنها قصفت موقع وإسناد “صوفا” العسكري بعدد من قذائف الهاون.

كما أكدت أنها قصفت موقع “كيسوفيم” العسكري وغلاف غزة الجنوبي برشقة صاروخية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت 25 ألفًا و105 شهداء و62 ألفًا و681 إصابة، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية.