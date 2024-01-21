صحفي إسرائيلي يحذر من صعود جيل جديد في واشنطن (فيديو)

يرى جدعون ليفي، الكاتب بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن على إسرائيل أن تكون قلقة من الجيل الجديد في الولايات المتحدة، لأنه سيبدأ بالتساؤل عن مدى جدوى دعم إسرائيل بشكل مطلق.

وقال ليفي لقناة الجزيرة مباشر إن استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل وتسليحها واستخدام الفيتو من أجلها في مجلس الأمن “بطريقة آلية” عندما تُتنقد إسرائيل “جعل إسرائيل تعتاد أن تفعل ما يحلو لها”.

وأضاف “لست واثقًا بأن هذا -الدعم- سيبقي للأبد، هناك جيل جديد وخاصة في الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، وإسرائيل عليها أن تكون قلقة جدًّا من الجيل القادم لأن الأصوات هناك مختلفة تمامًا بما في ذلك حتى بين الجالية اليهودية”.

لن يستمر الدعم إلى الأبد.. صحفي إسرائيلي يحذر بلاده من صعود جيل جديد في واشنطن لا يؤمن بالدعم المطلق لتل أبيب pic.twitter.com/ExaxFZzkzc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2024

وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى أن ما وصفه بالجيل الجديد سيبدأ في طرح أسئلة على شاكلة “أين تذهب أموال دافعي الضرائب؟ وهل إسرائيل دولة تستحق هذا القدر من المال والدعم؟”.

وحذر ليفي إسرائيل من عدم فَهم هذا المستقبل الذي يرى أنه “أقرب من أي وقت كان”، وأن جو بايدن “سيكون آخر رئيس أمريكي من المدرسة القديمة التي تدعم إسرائيل آليًّا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، أسفرت عن 25105 شهداء و62681 مصابًا، وخلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.