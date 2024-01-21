“لماذا طوفان الأقصى”.. تقرير لحماس يروي ما جرى في 7 أكتوبر
كشفت حماس في تقريرها أسباب العملية
21/1/2024-|آخر تحديث: 21/1/202407:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقريرًا بعنوان “لماذا طوفان الأقصى” كشفت فيه أسباب العملية، وأوضحت ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت في تقريرها، الأحد، إن عملية “طوفان الأقصى” كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت أنها استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، وسعت إلى أسر جنود العدو من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير (حماس):
- عملية “طوفان الأقصى” كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
- عملية “طوفان الأقصى” استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية وسعت إلى أسر جنود العدو من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
- نعمل على تجنب المدنيين رغم عدم امتلاكنا للأسلحة الدقيقة وإن حصل شيء من ذلك فيكون غير مقصود.
- الولايات المتحدة وحلفاؤها يتعاملون مع إسرائيل منذ إنشائها كدولة فوق القانون ويوفرون الغطاء اللازم لاستمرار احتلالها وقمعها لشعبنا.
- ثبت يقينًا كذب الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مقاتلينا للأطفال الرضع واغتصاب الإسرائيليات.
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- نرفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأردن أو أي مكان آخر ونطالب بعودة النازحين لبيوتهم.
- ندعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ونطالب بمعاقبة إسرائيل قانونيًا على جرائمها في القطاع.
- نطالب بمحاكمة إسرائيل على تدميرها البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنى التحتية في القطاع.
- نطالب بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال باعتبارها حقًا مشروعًا وفق القانون الدولي وكل الشرائع.
- ندعو دول العالم الحر لاتخاذ موقف فعال ضد ازدواجية المعايير التي تمارسها القوى الداعمة لإسرائيل.
- ندعو لتفعيل حركات رفض التطبيع ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات الداعمة للاحتلال.
- ندعو لمواصلة الضغوط الشعبية وتفعيل حركات رفض التطبيع ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات الداعمة للاحتلال.
المصدر : الجزيرة مباشر