“لماذا طوفان الأقصى”.. تقرير لحماس يروي ما جرى في 7 أكتوبر

نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقريرًا بعنوان “لماذا طوفان الأقصى” كشفت فيه أسباب العملية، وأوضحت ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت في تقريرها، الأحد، إن عملية “طوفان الأقصى” كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أنها استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، وسعت إلى أسر جنود العدو من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير (حماس):