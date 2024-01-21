هل تنتشر الأمراض والأوبئة بين المعتقلين في سجون الاحتلال؟ مؤشرات يكشفها نادي الأسير

حذّر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل المعطيات التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض تحديدًا الأمراض الجلدية، وفقًا لرواية بعض الأسرى في عدد من السجون.

وقال نادي الأسير في بيان إن “الإجراءات التنكيلية التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى)، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة والمتصاعدة التي أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى، قد ساهمت في تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى وانتشار الأمراض بين صفوفهم”.

تنكيل وتجويع

وأوضح البيان أن الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى تمثلت في “الاكتظاظ الشديد في الزنازين، فغالبية الزنازين يقبع فيها أكثر من 10 أسرى، إضافة إلى قلة توفر الماء، وتقليص عدد مرات الاستحمام المتاحة للأسرى، وظروف العزل المضاعفة وغير المسبوقة التي يعيشها الأسرى، وحرمانهم من الحركة بشكل كاف”.

ولفت البيان “تسببت سياسة التجويع المستمرة في السجون بالتأثير على أوضاع الأسرى الصحية، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السجون بسحب ملابسهم، وإبقاء (غيار واحد) لكل أسير فقط في غالبية السجون، مما أثر على مستوى النظافة الشخصية للأسرى مع انعدام توفر مواد التنظيف، واضطرار الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة، كما فاقمت ظروف الشتاء القاسية من أوضاعهم”.

وشدد نادي الأسير على أن آثار هذه الإجراءات تفاقم من الأوضاع الصحية للآلاف من الأسرى والمعتقلين، خاصة في ظل استمرار حملات الاعتقال التي طالت الآلاف.

وأكد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من مستوى الجرائم الطبية التي تجاوزت مفهوم (الإهمال المتعمد) الذي شكّل على مدار السنوات القليلة الماضية السبب الرئيس في استشهاد العديد من الأسرى.

ويبلغ عدد الأسرى حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكثر من 8800 أسير، علمًا أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال كان قبل السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 5250 أسيرًا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت 25 ألفًا و105 شهداء و62 ألفًا و681 إصابة، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية.