وزير إسرائيلي: سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة “خطوة انتحارية”

قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الأحد، إن على إسرائيل أو قوة دولية أن تسيطر على غزة بعد الحرب، مضيفًا أن سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع “خطوة انتحارية”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شيكلي، وهو وزير من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال شيكلي “على مدى عام أو حتى عامين، يجب أن تكون هناك قبضة معيَّنة على القطاع، إما من قِبل إسرائيل أو قوة دولية”.

وعن إمكانية حكم السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب، أجاب شيكلي “السلطة هي الكيان الأكثر معاداة للسامية على الإطلاق على وجه الأرض، وهذه في نظري خطوة انتحارية”.

وتُمثل تصريحات شيكلي موقف غالبية الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، الذي يرى ضرورة الإبقاء على سيطرة أمنية إسرائيلية بقطاع غزة بعد الحرب.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءًا من “اليوم التالي”.

وفي المقابل، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل انتصارًا حاسمًا على حماس، رافضًا فكرة الدولة الفلسطينية، وقال في مؤتمر صحفي الخميس الماضي إنه نقل مواقفه إلى الأمريكيين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 25105 شهداء و62681 جريحًا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.