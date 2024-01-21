وزير الخارجية الفرنسي: للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن “للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة”، بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا معارضته “السيادة الفلسطينية” في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه عبر منصة إكس إن “فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف”.

ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة وشدد على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ “بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية”.

Les Palestiniens ont le droit à la souveraineté et à un État. La France restera fidèle à son engagement pour atteindre ce but. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 20, 2024

والجمعة، أوضح نتنياهو خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل يجب أن “تتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن” معتبرا أن هذا الشرط “يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية”، وفق ما نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتؤيد الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين، وهو ما تُعارضه الحكومة الإسرائيلية التي يشن جيشها منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، تسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع.

وفي وقت سابق السبت، أعرب وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن معارضتهم لإقامة دولة فلسطينية، على اعتبار أن هناك إجماعا في تل أبيب ضد ذلك.

جاء ذلك في أعقاب تقرير نشرته، شبكة “سي إن إن” الأمريكية قالت فيه إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “كلماته في مؤتمر صحفي الخميس، لا تهدف إلى استبعاد أي احتمال لقيام دولة فلسطينية”.

ونفى نتنياهو، أن يكون قد أبلغ بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية، وفق ما ذكر تقرير نشرته قناة “سي إن إن” الأمريكية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن وزير المالية بالحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، قوله إن “هناك إجماعا واسعا في إسرائيل ضد إقامة دولة فلسطينية”.

وأضاف: “على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع نحو المذبحة المقبلة، والمخاطرة بوجود إسرائيل”.

وتابع سموتريتش: “يحتاج البيت الأبيض أيضا إلى أن يتحرر من الوهم إزاء المفاهيم التي أدت إلى الكارثة الوطنية في إسرائيل”.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي: • هناك إجماع واسع في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي • على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع نحو المـ ـذبـ ــحــة المقبلة وخطر وجودي على إسرائيل • على البيت الأبيض أن يتحرر من أوهام… pic.twitter.com/GoyIkNUDBA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2024

وقال وزير الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية، ميكي زوهر إن “تل أبيب لن تسمح أبدا بقيام دولة فلسطينية”.

وأضاف: “هذا التزامنا تجاه القتلى والمحاربين الذين سقطوا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”، موضحا: “لن نخاطر بمستقبلنا في بلدنا”.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت صحيفة “معاريف” عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله: “أنا أنكر الدولة الفلسطينية، دائما”.