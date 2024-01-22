اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واصفا الوضع بالمدينة بأنه “صعب جدا والحركة محدودة جراء تقدم دبابات الاحتلال”.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين غاراته الجوية والمدفعية على خان يونس، وخاصة المناطق المحيطة بمجمع ناصر الطبي وسط المدينة، تزامنًا مع اشتباكات ضارية مع مقاتلي المقاومة.

وشنّت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة، ومحيط خان يونس.

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب خان يونس.

وقالت كتائب المجاهدين في بيان إنها “تخوض اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور التقدم في مدينة خان يونس بالأسلحة المتنوعة والمناسبة”.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى “خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود العدو الصهيوني في محور التقدم غرب مدينة خان يونس”. وأكدت استهداف “ناقلة جند صهيونية بقذائف آر بي جي غرب مدينة خان يونس”.

وأطلقت طائرات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي هو الأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإطلاق طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز “كواد كابتر” النار على الأهالي في منطقة المواصي ومدرستها غرب مدينة خان يونس، ومحيط مجمع ناصر الطبي، وعلى النازحين في جامعة الأقصى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، فقدان الاتصال بطواقمها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء الاجتياح البري للدبابات الإسرائيلية في المنطقة.

وقالت الجمعية عبر منصة إكس: الدبابات الإسرائيلية قرب مستشفى الأمل، وفقدنا الاتصال بشكل كلي بطواقمنا في خان يونس جراء الاجتياح البري.

🚨الدبابات الاسرائيلية قرب مستشفى الامل و فقدنا الاتصال بشكل كلي عن طواقمنا في خانيونس جراء الاجتياح البري .#مستشفى_الأمل#خانوينس — PRCS (@PalestineRCS) January 22, 2024

وقال الهلال الأحمر إن مركبات الإسعاف تلقت بلاغات بوجود شهداء جراء قصف لمدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة.

وتعجز طواقم الهلال الأحمر عن الاستجابة لنداءات المصابين والجرحى في خان يونس جراء حصار قوات الاحتلال لمدينة الأمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل، واستهداف كل من يحاول التحرك في المكان.

كما قصف الاحتلال عدة منازل في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، وسواها بالأرض.

وكان 12 شهيدا بينهم 3 أطفال وامرأة قد وصلوا الليلة إلى مستشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.