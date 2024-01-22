أعلنت الأمم المتحدة أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلف أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، أمس الأحد “قتل أكثر من 13 ألفا و100 شخص، وجرح نحو 26 ألفا و51 آخرين في جميع أنحاء البلاد، منذ اندلاع القتال لأول مرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي”.

وأضاف “وبعد 9 أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فرّ نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجأوا داخل السودان وخارجه”.

وذكر أن “6.1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، كما عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ 15 أبريل الماضي”.

مساعد ممثل منظمة الفاو: هناك أكثر من 25 مليون مواطن في حاجة لمساعدات إنسانية في جميع أنحاء #السودان pic.twitter.com/JrfNhnibgq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2024

في سياق متصل، قّتل 10 مدنيين بولاية نهر النيل السودانية شمال البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم، بحسب ما أفاد مسؤول طبي لوكالة الأنباء الفرنسية، الأحد.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته “قتل 10 من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل”، والتي تبعد 150 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم. ويعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في السودان.

والأسبوع الماضي وصلت المعارك إلى جزيرة مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي والتي تقع في ولاية نهر النيل في شمال البلاد.

وما زالت الحرب مستمرة بين الطرفين السودانيين، دون أن تفلح جهود سعودية أمريكية وأخرى إفريقية بقيادة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” في وضع حد للنزاع الذي خلف أوضاعا إنسانية صعبة بعد امتداده إلى 9 ولايات من أصل 18.