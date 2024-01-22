الجزيرة مباشر ترصد ارتفاعا حادا في حالات الإجهاض بقطاع غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر شهادات لأطباء ونساء في غزة، توثق ارتفاعا حادا في حالات الإجهاض بين الحوامل اللاتي نزحن من مختلف مناطق القطاع إلى مدينة رفح جنوبًا، إذ يواجهن مشاكل كبيرة في توفر المقومات الصحية والظروف الآمنة.

وقال الطبيب حيدر أبو سنيمة، المدير الطبي للمستشفى الإماراتي في رفح، إن حالة النزوح غير المسبوقة التي شهدتها رفح زادت أعداد النساء الحوامل في المستشفى، كما لاحظت الطواقم الطبية زيادة حادة في نسبة الإجهاض بين النساء الحوامل بسبب ظروف الحرب الصعبة.

وأوضح أبو سنيمة أنه يوجد حوالي 50 ألف امرأة حامل في مخيمات النزوح في رفح، يعانين من قلة الأدوية ونقص المواد الغذائية وكل هذا يؤثر في الحمل.

كما لاحظت الطواقم الطبية صغر حجم الأجنة والمواليد وزيادة حالات الإصابة بالضغط والسكري بين النساء.

أريج عمر هي إحدى النساء اللاتي واجهن الإجهاض، إذ نزحت من حي الزيتون بمدينة غزة باتجاه محافظة رفح، وكانت حاملا في الشهر التاسع والأخير، فعانت آلام مخاض الولادة، وكان من المفترض أن تلد جنينها بشكل طبيعي، ولكنها اضطرت إلى عملية ولادة قيصرية انتهت بوفاة ابنها.

تتفاقم #أزمة الصحة العامة في غزة. التهاب الكبد A هو أحدث الأمراض المعدية التي ظهرت. تتعرض عشرات الآلاف من النساء الحوامل لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية الكافية. وتتعرض الفرق الطبية للهجوم مرارًا وتكرارًا. اقرأ المزيد: https://t.co/8p02R9fnMr pic.twitter.com/ziEYHf3ATX — OCHA in Arabic (@UNOCHA_ar) January 21, 2024

وقالت أريج “عند الولادة اكتشف الأطباء وجود نزيف على وجه الجنين، وأجروا لي عملية جراحية لإنقاذ الطفل لكنه كان متوفيا”.

بدورها، قالت أم صالح شيخ العيد الممرضة بالمستشفى المتخصص بالنساء والتوليد، إن الارتفاع الكبير في حالات الإجهاض بين النساء سببه البرد والقصف وقلة الغذاء الصحي ونقص الأدوية وغياب البيئة الآمنة.

ويواجه المستشفى مشاكل في ارتفاع نسبة المراجعة وعدم توفر الأسرة للمرضى، حيث يستقبل حوالي 80 حالة يوميا، وفق ما ذكرته الحكيمة شيخ العيد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في الأيام الماضية تسجيل مئات من حالات الإجهاض والولادة المبكرة جراء الذعر والتهجير القسري تحت القصف الوحشي في قطاع غزة.