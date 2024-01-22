الجزيرة مباشر ترصد ارتفاعا حادا في حالات الإجهاض بقطاع غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر شهادات لأطباء ونساء في غزة، توثق ارتفاع حاد في حالات الإجهاض بين الحوامل اللاتي نزحن من مختلف مناطق القطاع إلى مدينة رفح جنوبًا، إذ يواجهن مشاكل كبيرة في توفر المقومات الصحية والآمنة.

وقال الطبيب حيدر أبو سنيمة، المدير الطبي للمستشفى الإماراتي في رفح، إن حالة النزوح غير المسبوقة التي شهدتها رفح زادت من أعداد النساء الحوامل في المستشفى، كما لاحظت الطواقم الطبية زيادة حادة في نسبة الإجهاض بين النساء الحوامل بسبب ظروف الحرب الصعبة.

وأوضح أبو سنيمة أنه يوجد حوالي 50 ألف سيدة حامل في مخيمات النزوح في رفح، يعانين من قلة الأدوية ونقص المواد الغذائية وكل هذا يؤثر على الحمل.

كما لاحظت الطواقم الطبية صغر حجم الأجنة والمواليد وزادت حالات الإصابة بالضغط والسكري بين النساء.

واحدة من النساء اللاتي واجهن الإجهاض في الحمل، أريج عمر، التي نزحت من حي الزيتون بمدينة غزة باتجاه محافظة رفح، وكنت حاملا في الشهر التاسع والأخير، حيث واجهت آلام مخاض الولادة، وكان من المفترض أن تلد جنينها بشكل طبيعي، ولكنها اضطرت لعملية ولادة قيصرية انتهت بوفاة ابنها.

تتفاقم #أزمة الصحة العامة في غزة. التهاب الكبد A هو أحدث الأمراض المعدية التي ظهرت. تتعرض عشرات الآلاف من النساء الحوامل لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية الكافية. وتتعرض الفرق الطبية للهجوم مرارًا وتكرارًا. اقرأ المزيد: https://t.co/8p02R9fnMr pic.twitter.com/ziEYHf3ATX — OCHA in Arabic (@UNOCHA_ar) January 21, 2024

وقال أريج “عند الولادة اكتشف الأطباء بوجود نزيف على وجه الجنين، وأجروا لي عملية جراحية لإنقاذ الطفل لكنه كان متوفيا”.

بدورها، قالت الممرضة أم صالح شيخ العيد بالمستشفى المتخصص بالنساء والتوليد، إن الارتفاع الكبير في حالات الإجهاض بين النساء سببه البرد والقصف وقلة الغذاء الصحي ونقص الأدوية وغياب البيئة الآمنة.

ويواجه المستشفى مشاكل في ارتفاع نسبة الحالات المراجعة وعدم توفر الأسرة للمرضى، حيث يستقبل حوالي 80 حالة يوميا، وفق ما ذكرته الحكيمة شيخ العيد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في الأيام الماضية قليلة تسجيل مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب القسري تحت القصف الوحشي في غزة.