الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن، مساء الاثنين، أن القوات البحرية التابعة لها “استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية (أوشن جاز OCEAN JAZZ) في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة”.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان إن العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.

وأكد البيان أن “الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة”، وأن “أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

كما أكد استمرار الجماعة “في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وقال البيان إن الجماعة “مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن العزيز، وتأكيدًا لاستمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين”.

وأضاف أنها “مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني على بلدنا، وذلك باستهداف كل مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي”.