جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 ضباط من لواء المظليين في معارك جنوبي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل 3 من ضباطه في معارك جنوبي قطاع غزة، مما يرفع إجمالي قتلاه المعلن إلى 535 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي “الرائد ديفيد ناتي الفاسي (27 عامًا) من بئر السبع (جنوب) نائب قائد الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف “الرائد إيلي ليفي (24 عامًا) من تل أبيب (وسط) قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وتابع “كما قُتل النقيب إيال مفوراح تويتو (22 عامًا) من ‘موشاف’ بيت جمليئيل (وسط) قائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء المظليين، في معركة جنوبي قطاع غزة”.

הותר לפרסום: רב-סרן דוד נתי אלפסי (26) מבאר שבע, רב-סרן איליי לוי (24) מתל אביב וסרן אייל מבורך טויטו (22) מבית גמליאל נפלו בדרום רצועת עזהhttps://t.co/40IV7OLvbW@OrHeller pic.twitter.com/lDrAo9pRCW — חדשות 13 (@newsisrael13) January 22, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال أن جنود لواء كفير غادروا مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء الأحد، لرفع الجاهزية، وتم استبدالهم بقوات أخرى.

وكان الجيش أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب العديد من قواته من قطاع غزة في إطار الدخول بالمرحلة الثالثة من الحرب التي تركز على القصف المستهدف.

ولا يوضح جيش الاحتلال عدد قواته الموجودة حاليا في قطاع غزة، في إطار توغله البري الذي بدأه في 27 أكتوبر 2023.