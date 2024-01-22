حاكم فلوريدا يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية ودعم ترمب

أعلن رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية، وتأييده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في مقطع “فيديو” بثه عبر منصة “إكس”، إنه اختلف مع ترمب في بعض الأمور، مثل جائحة فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن كثيرًا من الناخبين في الحزب الجمهوري يرغبون في منح ترمب فرصة أخرى.

وأضاف أن ترمب “بلا شك أفضل من الرئيس الحالي جو بايدن”، الذي وصفه دي سانتيس بأنه “غير كفء”.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

“المنسيون”

وقال دي سانتيس أنه خدم بلاده بالالتحاق بالبحرية والخدمة في العراق، ثم عضوًا في الكونغرس ثم حاكمًا لفلوريدا، وقال إنه دخل سباق الرئاسة للدفاع عن من وصفهم “بالمنسيين في هذه الدولة”.

وتحدّث دي سانتيس عن بعض القضايا التي لها أهمية واضحة عند القواعد الانتخابية للحزب الجمهوري مثل السيطرة على الحدود وضبط الإنفاق الحكومي بقوله “أطلقنا هذه الحملة لمساءلة الحكومة وإعادة السيادة على حدودنا ولتحقيق الرشد لهذا المجتمع”.

وختم دي سانتيس كلمته بعبارة اقتبسها عن الزعيم البريطاني ونستون تشرشل “النجاح ليس نهائيًا، والفشل ليس قاتلًا، المهم الشجاعة للاستمرار”، مؤكدًا أنه سيواصل العمل لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها.