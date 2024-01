حاكم فلوريدا يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية ودعم ترمب

أعلن رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية، وتأييده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في مقطع “فيديو” بثه عبر منصة “إكس”، إنه اختلف مع ترمب في بعض الأمور، مثل جائحة فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن كثيرًا من الناخبين في الحزب الجمهوري يرغبون في منح ترمب فرصة أخرى.

وأضاف أن ترمب “بلا شك أفضل من الرئيس الحالي جو بايدن”، الذي وصفه دي سانتيس بأنه “غير كفء”.

