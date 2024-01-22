حزب الله: استهدفنا قوات إسرائيلية كانت تستعد لمهاجمة أراض لبنانية

قال حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، إنه صدّ هجوما لقوات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، كانت تنوي ضرب أهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وذكر الحزب في بيان أن عناصره تصدّوا بالأسلحة الصاروخية لقوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت (قبالة بلدة رامية اللبنانية)، كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية؛ مما أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها. ‏

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن إسرائيل أطلقت ليلًا عددا من القذائف المباشرة الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب، وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

كما شمل القصف بعد غروب أمس الأحد أطراف بلدات رامية ورميش وبيت ليف، وفق الوكالة.

وأوردت الوكالة اللبنانية أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءَي صور وبنت جبيل بكثافة.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في إطلاق قذائف حارقة لإشعال النار فيما بقي من أشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة ليلًا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى دعمًا للمقاومة في قطاع غزة.

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، استشهد أكثر من 195 شخصًا في لبنان، بينهم 144 من حزب الله، وقُتل 9 جنود إسرائيليين على الأقل ومدني واحد.