شاهد: جثامين وأشلاء متحللة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، انتشار وتحلل جثامين شهداء في شوارع مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وظهرت الجثامين والأشلاء ملقاة على الأرض في شوارع المخيم وبين الأنقاض، وذلك بالرغم من انسحاب القوات الإسرائيلية من المخيم قبل 4 أيام.

وقال سكان المخيم، إنهم تركوه خلال اقتحام قوات الاحتلال، وعندما عادوا إليه قبل أيام، وجدوا جميع المنازل مهدمة و”كأن المنطقة ضربها زلزال”، كما فوجئوا بالجثامين منتشرة في كل مكان.

ولم يستطع الأهالي التعرف على جثامين الشهداء بسبب تحللها، وقاموا بدفن بعض الجثامين في أرض فارغة دون التعرف على هوياتها.

وقال أحد سكان المخيم “وجدنا نحو 15 جثة ملقاة على الأرض، الكلاب الضالة أصبحت تأكل لحوم الموتى، وطالبنا الصليب الأحمر والدفاع المدني بضرورة دفنها لكن لم يستجب أحد”.

ومنذ 108 أيام يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.