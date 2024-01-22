شاهد: سرايا القدس تقصف آليات إسرائيلية بناء على معلومات من مسيّرة استولت عليها

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد من قصف بقذائف الهاون لتجمعات وجنود وآليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت سرايا القدس أنها علمت أماكن تمركز تلك الآليات الإسرائيلية من مسيّرة سيطرت عليها.

وقالت في بيان “بعد السيطرة على طائرة استطلاع، نفذنا عملية استحكام مدفعي بناء على المعلومات الهامة التي حصلنا عليها من الطائرة المسيطر عليها”.

وعرضت السرايا مشاهد من المسح الجوي للطائرة، كما عرضت مشاهد لمقاتليها خلال قصف هذه التجمعات، ورصدت السرايا هبوط مروحيات إسرائيلية لنقل القتلى والجرحى من مواقع الاستهداف.

سـ.ـرايا القدس: قصفنا تجمعات وجنود وآليات الاحتلال في خان يونس وفق معلومات مهمة حصلنا عليها من إحدى الطائرات المسيطر عليها#الجزيرة_مباشر #غزة #فلسطين pic.twitter.com/DhQ5dPy6Mj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

وفي بيانات مقتضبة ومنفصلة، اليوم الاثنين، قالت سرايا القدس إنها أوقعت جنودًا للاحتلال بين قتيل وجريح خلال استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “تاندوم” شرقي خان يونس.

وأضافت في بيان منفصل “استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (آر بي جي) وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، كما أعلنت استهدافها بقذائف الهاون عيار 60 تجمعات لجنود الاحتلال شرق ووسط خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي خان يونس أيضًا، حيث تحتدم المعارك بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، قالت سرايا القدس “نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس”.

وفي حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، قصفت السرايا تمركزًا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون، وفي مخيم المغازي وسط القطاع، استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال بصاروخ بدر1.

ومنذ 108 أيام، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.