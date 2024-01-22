عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى غزة يبدأون اعتصاما مفتوحا أمام منزل نتنياهو (فيديو)

العائلات تتهم حكومة نتنياهو بعدم بذل جهودا كبيرة للإفراج عن أبنائهم

بدأت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الأحد، اعتصاما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائها.

وقالت قناة (12) العبرية إنّ العشرات من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، بدأت اعتصاما مفتوحا أمام مقر إقامة نتنياهو في “شارع غزة” بالقدس الغربية، للضغط على الحكومة بعقد صفقة تبادل تؤدي للإفراج الفوري عن أبنائهم.

ورفعت العائلات لافتات ورددت شعارات تطالب بالإفراج عن الأسرى المحتجزين، وتتهم حكومة نتنياهو بعدم بذل جهودا كبيرة للإفراج عنهم.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة.

وبادلت المقاومة عشرات من الأسرى لديها مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.