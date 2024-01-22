قيادي بحماس ردًّا على نتنياهو: أمل إبليس في الجنة (فيديو)

نفى محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اشتراط الحركة إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وقال نزال للجزيرة مباشر، إن إدارة غزة شأن فلسطيني “يتعلق بالفصائل الفلسطينية ولا شأن له به، وهذا الشرط -إدارة حماس لغزة- لم يتم الحديث عنه”.

واعتبر نزال أن خطاب نتنياهو كان مليئًا بـ”المراوغة والتناقض”، وقال إن “الحالة النفسية التي ظهر عليها نتنياهو ولغة الجسد تعبر عن حجم المأزق الذي يعيشه، اليوم مأزقه ليس مع حركة حماس فحسب، فلديه مأزقه السياسي مع القوى السياسية والمجتمع الصهيوني الذي بات يضيق ذرعًا بأكاذيبه”.

وأكد نزال موقف حماس من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قائلًا “الحديث عن إعادة أسراهم بغير التفاوض هذا أمل إبليس في الجنة، لن يُفرج عن أسير صهيوني إلا من خلال عملية تفاوضية، ويمكن له (نتنياهو) أن يكذب ويكسب الوقت، فلم يستطع على مدار حوالي 110 أيام من الحرب أن يستعيد أسيرا واحدًا بل كل المحاولات فاشلة”.

وتساءل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حول موقف نتنياهو بعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقال “إذا كان لا يريد أن يقيم دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة، إذن كيف يريد لحركة حماس أن تقبل وقف الحرب وعدم الاستمرار فيها وعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر؟”.

ويرى نزال أن خطاب نتنياهو هو خطاب “الفضيحة السياسية الذي ينبغي أن يرسل رسالة لكل الأطراف المعنية، بأننا إزاء شخص لا يتسم بالإجرام فحسب، بل يتسم بالخداع والكذب”.

وأمس الأحد، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي شروطًا قدمتها حماس، لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال نتنياهو “أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعتها حماس، فمقابل إطلاق سراح رهائننا تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع (القتلة). إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا”.

ومنذ 108 أيام يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة علي قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.