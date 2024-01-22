كتائب القسام تستولي على طائرة إسرائيلية مسيّرة شمالي غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لطائرة إسرائيلية مسيّرة استولت عليها أثناء مهمة استخبارية لها بشمال قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام في بيان لها عبر قناتها على تليغرام، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت الكتائب قد بثت مساء أمس الأحد، مشاهد لاستهداف مقاتليها لجنود وآليات ومبان تتحصن بها قوات الاحتلال على تخوم مدينة غزة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمّرة على غزة خلّفت 25295 شهيدا و63 ألف جريح، 70% منهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.