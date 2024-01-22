كتائب القسام تستولي على طائرة مسيّرة إسرائيلية شمالي غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لطائرة لطائرة مسيّرة إسرائيلية استولت عليها أثناء مهمة استخبارية لها شمال قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام في بيان لها عبر قناتها على تلغرام، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت الكتائب قد بثت مساء أمس الأحد مشاهد لاستهداف مقاتليها لجنود وآليات ومباني تتحصن بها قوات الاحتلال على تخوم مدينة غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على غزة خلّفت 25295 شهيدا و63 ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.