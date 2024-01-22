كتائب المقاومة الوطنية تقصف آليات إسرائيلية شمالي غزة بصواريخ موجهة (فيديو)

نشرت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاهد جديدة من استهدافها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة.

وقالت الكتائب، في بيان اليوم الاثنين، إن تلك الصور “مشاهد لاستهداف قوات العدو المتوغلة جنوب شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ، وآلية بصاروخ موجه مضاد للتحصينات وإصابتها بشكل مباشر”.

وأظهرت المشاهد انطلاق صواريخ اتجاه تجمعات عسكرية إسرائيلية جنوب شرق مدينة غزة، وفقًا للبيان.

وحسب الفيديو، استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون شمالي غزة بصاروخ من نوع “107” الموجه.

ونشرت عدة فصائل فلسطينية، اليوم الاثنين، عددًا من مقاطع الفيديو لاشتباكات وقصف لتجمعات إسرائيلية غالبيتها في خان يونس، وسط قطاع غزة، حيث تحتدم المعارك منذ أمس الأحد وحتى صباح اليوم.

ومنذ 108 أيام يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.