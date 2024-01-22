“كنت تلهمني والآن تشعرني بالغثيان”.. ناشطة تقاطع نائبا بريطانيا تضامنًا مع غزة (فيديو)

قاطعت ناشطة متضامنة مع غزة، كلمة للنائب البريطاني ديفيد لامي خلال مؤتمر لجمعية “فابيان” بلندن، ووجهت إليه انتقادات لاذعة إلى النائب والحضور.

واقتحمت الناشطة مسرح قاعة المؤتمر رافعة العلم الفلسطيني، وقالت “يجب أن تشعر بالخجل، لقد مر أكثر من 100 يوم على القصف العشوائي الذي تنفذه إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

ووجهت إليه عدة تساؤلات “متى ستدين الإبادة الجماعية؟ كم من الأطفال يجب أن يموتوا؟ كم من الأطفال يجب أن تتمزق أطرافهم؟ كم من الناس سيبحثون عن أطفالهم بين الأنقاض؟”.

النائب بالبرلمان البريطاني ديفيد لامي يهرب من المنصة بعد صعود متضامنة مع غزة#الجزيرة_مباشر #غزة #بريطانيا pic.twitter.com/v3b1jCAkUV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

وأوضحت الناشطة أن ديفيد لامي كان يلهمها في السابق، لكن بعد حرب غزة أصبحت لا تشعر بذلك، قائلة “كنت ذات يوم تلهمني، لكنك الآن تشعرني بالغثيان”.

وقد غادر النائب البريطاني عن حزب العمال، القاعة فور صعود الناشطة المتضامنة مع غزة المنصة.

وجرت مقاطعة كلمة النائب البريطاني في ذات المؤتمر نحو 3 مرات، جميعها من ناشطين يرفضون موقفه من الحرب على غزة.

MP David Lammy laughs as his speech is disrupted for a second and third time due to his support for Israel's genocidal campaign in Gaza.#Netanyahu #GazaHolocaust #UFC297 pic.twitter.com/y5YcUTQqtH — Palestine Info Center (@palinfoen) January 21, 2024

ومنذ 108 أيام يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.