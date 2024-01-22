سياسة|بريطانيا

“كنت تلهمني والآن تشعرني بالغثيان”.. ناشطة تقاطع نائبا بريطانيا تضامنًا مع غزة (فيديو)

النائب البريطاني ديفيد لامي
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22/1/2024-|آخر تحديث: 22/1/202404:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قاطعت ناشطة متضامنة مع غزة، كلمة للنائب البريطاني ديفيد لامي خلال مؤتمر لجمعية “فابيان” بلندن، ووجهت إليه انتقادات لاذعة إلى النائب والحضور.

واقتحمت الناشطة مسرح قاعة المؤتمر رافعة العلم الفلسطيني، وقالت “يجب أن تشعر بالخجل، لقد مر أكثر من 100 يوم على القصف العشوائي الذي تنفذه إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

ووجهت إليه عدة تساؤلات “متى ستدين الإبادة الجماعية؟ كم من الأطفال يجب أن يموتوا؟ كم من الأطفال يجب أن تتمزق أطرافهم؟ كم من الناس سيبحثون عن أطفالهم بين الأنقاض؟”.

وأوضحت الناشطة أن ديفيد لامي كان يلهمها في السابق، لكن بعد حرب غزة أصبحت لا تشعر بذلك، قائلة “كنت ذات يوم تلهمني، لكنك الآن تشعرني بالغثيان”.

وقد غادر النائب البريطاني عن حزب العمال، القاعة فور صعود الناشطة المتضامنة مع غزة المنصة.

وجرت مقاطعة كلمة النائب البريطاني في ذات المؤتمر نحو 3 مرات، جميعها من ناشطين يرفضون موقفه من الحرب على غزة.

ومنذ 108 أيام يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة مباشر