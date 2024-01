“كنت تلهمني والآن تشعرني بالغثيان”.. ناشطة تقاطع نائبا بريطانيا تضامنًا مع غزة (فيديو)

قاطعت ناشطة متضامنة مع غزة، كلمة للنائب البريطاني ديفيد لامي خلال مؤتمر لجمعية “فابيان” بلندن، ووجهت إليه انتقادات لاذعة إلى النائب والحضور.

واقتحمت الناشطة مسرح قاعة المؤتمر رافعة العلم الفلسطيني، وقالت “يجب أن تشعر بالخجل، لقد مر أكثر من 100 يوم على القصف العشوائي الذي تنفذه إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

ووجهت إليه عدة تساؤلات “متى ستدين الإبادة الجماعية؟ كم من الأطفال يجب أن يموتوا؟ كم من الأطفال يجب أن تتمزق أطرافهم؟ كم من الناس سيبحثون عن أطفالهم بين الأنقاض؟”.

وأوضحت الناشطة أن ديفيد لامي كان يلهمها في السابق، لكن بعد حرب غزة أصبحت لا تشعر بذلك، قائلة “كنت ذات يوم تلهمني، لكنك الآن تشعرني بالغثيان”.

وقد غادر النائب البريطاني عن حزب العمال، القاعة فور صعود الناشطة المتضامنة مع غزة المنصة.

وجرت مقاطعة كلمة النائب البريطاني في ذات المؤتمر نحو 3 مرات، جميعها من ناشطين يرفضون موقفه من الحرب على غزة.

MP David Lammy laughs as his speech is disrupted for a second and third time due to his support for Israel's genocidal campaign in Gaza.#Netanyahu #GazaHolocaust #UFC297 pic.twitter.com/y5YcUTQqtH

— Palestine Info Center (@palinfoen) January 21, 2024