“لم تحدث قط”.. مسؤول إسرائيلي ينفي المزاعم بشأن مقتل أطفال “رضّع” في هجمات 7 أكتوبر

نفى مسؤول إسرائيلي ما أورده ضابط كبير بجيش الاحتلال عن مقتل 8 أطفال إسرائيليين “رضّع” في كيبوتس “بئيري”، خلال هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على وحدات ومراكز تابعة للجيش في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية تصريحات عن متحدث باسم كيبوتس (مستوطنة) “بئيري” (لم تسمّه)، الأحد، نفي خلالها تلك المزاعم.

وقال المسؤول “قُتل نحو 100 شخص في كيبوتس بئيري، وعانى المجتمع من مئات الحوادث المفجعة في ذلك السبت الأسود (7 أكتوبر) على مدى الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالرهائن”.

وأضاف “مع ذلك، فإن حوادث مثل مقتل 8 أطفال (رضّع) أو ناجية من المحرقة تُدعى جينيا، لم تحدث”.

وكانت الصحيفة قد قالت إن “المقدم جاي باسون، نائب قائد لواء كفير، ادعى أن 8 أطفال رضّع قُتلوا في الحضانة، وأن إحدى الناجيات من المحرقة (الهولوكوست) تُدعى جينيا قُتلت أيضًا”.

ونفت الصحيفة ما أورده باسون، قائلة “هذه الحوادث الموصوفة في المقابلة مع (القناة 14) الإسرائيلية، التي بُثت مساء السبت، لم تحدث قط”.

وخلال المقابلة على “القناة 14″، قال باسون “وصلنا إلى كيبوتس بئيري، واجهت سيناريوهين رئيسيين، أحدهما كان من حضانة الأطفال، حيث تم ذبحهم وقتلهم بكل بساطة”.

وعندما سئل “هل رأيت الأطفال بالداخل؟”، أجاب “8 أطفال، 8 أطفال ميتين”.

وأضاف لاحقًا “الصورة الأخرى التي ظلت عالقة في ذهني هي جينيا، ذات الذاكرة المباركة، وهي امرأة مسنة من كيبوتس بئيري، أرى الرقم محفورًا على ذراعها، وتقول لنفسك، لقد مرت بالمحرقة في أوشفيتز (الهولوكوست) وانتهى الأمر بالموت في كيبوتس بئيري”.

لكن صحيفة “هآرتس” أشارت إلى “عدم وجود ناجية من المحرقة تُدعى جينيا في بئيري”.

وقالت الصحيفة “على حد علمنا، لم يعش أحد بهذا الاسم في الكيبوتس على الإطلاق. إضافة إلى ذلك، لم يكن أي من الضحايا في بئيري من الناجين من المحرقة”.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت كتائب القسام ومعها باقي فصائل المقاومة هجومًا على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب زهاء 5430، وأسرت الحركة 239 على الأقل، استعادت منهم تل أبيب 105 في صفقة تبادل وهدنة مؤقتة مع حركة حماس، استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.