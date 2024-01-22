مبادرة لتوزيع المصاحف على خيام النازحين في غزة (فيديو)

أطلق الشاب وئام بدوان مبادرة توزيع المصاحف على النازحين في مخيمات النزوح في غزة، آملا أن تكون بادرة خير وأن تكون “ختمة” أهالي المخيم للقرآن الكريم؛ سببا لتفريج الكرب وانتهاء الحرب.

وقال بدوان للجزيرة مباشر إن الباعث على المبادرة هو “تخلي العالم عن غزة وأهلها، فلم يعد أمامهم سبيل سوى كتاب الله والاستغفار”، داعيا أهالي المخيم “للتمسك بكتاب الله والاستغفار حتى يتحقق النصر”.

وأضاف: “بادرنا بتوزيع المصحف على خيام النازحين لأن كل خيمة ينقصها مصحف لقراءة القرآن والاستغفار؛ ليلجأ الجميع لرب العالمين لا للبشر، معبرا عن أمله أن يأتي النصر حين الانتهاء من ختمة القرآن”.

وعبرت النازحة أم مصطفى البلوي عن امتنانها لمبادرة توزيع المصاحف على خيام النازحين، وبدت السعادة واضحة عليها حيث احتضنت المصحف مؤكدة محاولتها الرجوع إلى منزلها مرات عديدة للحصول على مصحفها ولكن القصف الإسرائيلي حال دون ذلك.

وأوضحت أم مصطفى أنها حاولت الحصول على نسخة إلكترونية، ولكن حال انقطاع الانترنت دون تحقيق مرادها.

أما النازح حسن فقد أثنى عل المبادرة مؤكدا أن كل خيمة ينقصها مصحف، موضحا أنهم نزحوا وتركوا كل شيء خلفهم.

وحث الجميع على قراءة القرآن والعمل به، مؤكدا أن القرآن “ربيع قلوب المسلمين جميعا”.