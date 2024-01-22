مشاهد للمعارك بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي على تخوم غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة على مشاهد لمعارك بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي على تخوم مدينة غزة.

وأظهرت الصور استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي كانت متحصنة في منزل، كما نشرت مقطعًا لاستهداف آلية جاءت لإسناد القوة المستهدفة.

وتضمّن “الفيديو” استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذائف مضادة للأفراد، فضلًا عن ضرب آليات عسكرية إسرائيلية كانت منشغلة بأعمال الحفر في المنطقة.

وتخوض كتائب القسام قتالًا ضاريًا في العديد من الجبهات في قطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتنشر الكتائب بشكل شبه يومي تسجيلات مصورة تثبت استهدافها لجنود إسرائيليين وآليات عسكرية.