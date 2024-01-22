ملثمون بالكوفية الفلسطينية.. طلاب في جامعة أمريكية يعرضون 5 مطالب على إدارتها (شاهد)

تشمل المطالب أن تقوم الجامعة بسحب استثماراتها في الأسهم والسندات الإسرائيلية، وأن تنهي شراكتها مع جامعة تل أبيب

قامت مجموعة من طلاب جامعة “روتجرز” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الأحد، بعرض مطالبهم على إدارة الجامعة وهم ملثمون بالكوفية الفلسطينية.

وينتمي الطلاب إلى منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، وطلبوا من الجامعة أن تحدد هوية المسؤول الذي سرّب معلومات تتضمن اسم أحد الطلبة الأعضاء في المنظمة وطريقة الاتصال به، وأن تنهي عمله، وتصدر اعتذارًا للمساس بسلامة الطلاب.

5 مطالب

وقال المتحدث باسم المنظمة “نكرر مطالبنا الخمسة التي سبق أن قدمناها إلى إدارة الجامعة ولم نتلق ردًا عليها، رغم أننا تواصلنا مع الإدارة مرات عدة منذ 9 نوفمبر/تشرين الأول الماضي”.

ومن بين هذه المطالب أن تدرج الجامعة العنصرية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إنكار النكبة، في كل برامجها التدريبية الإلزامية لكل العاملين فيها من أعضاء هيئة التدريس وموظفين.

كما تشمل المطالب أن تقوم الجامعة بسحب استثماراتها في الأسهم والسندات الإسرائيلية، وأن تنهي شراكتها مع جامعة تل أبيب، وأن تقدم الحماية الطلبة الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في التعبير عن مواقفهم.

كما تشمل أن يصدر رئيس الجامعة بيانًا يقر فيه بالإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة.