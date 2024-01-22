نتنياهو: نرفض الشروط التي وضعتها حماس للإفراج عن الأسرى في غزة (فيديو)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، شروطًا قدمتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال نتنياهو “أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعتها حماس، فمقابل إطلاق سراح رهائننا تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع (القتلة). إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نتنياهو:

غزة بعد الحرب يجب أن تكون منزوعة السلاح وتحت سيطرة إسرائيل الأمنية.

لن أتنازل عن سلطة أمنية كاملة على المناطق الواقعة غرب الأردن.

إصراري هو الذي حال دون قيام دولة فلسطينية لسنوات طويلة وسأتمسك بموقفي طالما بقيت رئيسًا للوزراء.

نرفض الشروط التي وضعتها (حماس) للإفراج عن المخطوفين ونعدها خضوعًا للوحوش.

إذا وافقنا على شروط (حماس) للإفراج عن المخطوفين فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا ومن إعادة سكان جنوب البلاد وشمالها إلى منازلهم.

الموافقة على شروط (حماس) للإفراج عن المخطوفين يعني أن تكرار السابع من أكتوبر مسألة وقت.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: – #غزة بعد الحرب يجب أن تكون منزوعة السلاح وتحت سيطرة إسرائيل الأمنية – لن أتنازل عن سلطة أمنية كاملة على المناطق الواقعة غرب الأردن – إصراري هو الذي حال دون قيام دولة فلسطينية لسنوات طويلة وسأتمسك بموقفي طالما بقيت رئيسًا للوزراء #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DpKfocqwgz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 21, 2024

من جانبه، تعهد وزير الدفاع يواف غلانت بأن تتوسع قريبًا العملية العسكرية في خان يونس إلى أماكن أخرى إلى أن يتم تحقيق جميع أهدافها، وجاءت أقواله هذه بعد طلعة جوية قام بها في غزة اليوم.

وتشهد المدن الإسرائيلية العديد من المظاهرات والاعتصامات التي تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى، وعودة ذويهم الأسرى في غزة.