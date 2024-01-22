يا ورد مين يشتريك.. الطفل قاسم من غزة يبيع الورد في زمن الحرب (فيديو)

“ورد.. ورد ” ينادي الطفل الفلسطيني قاسم الحمارنة متجولا بين الخيام باحثا عمن يشتري الورد.

يحتضن الحمارنة سلة بها ورود حمراء ويردد “ورد.. ورد”، ويقول الطفل ببراءة شديدة “أنا ببيع الورد عشان أصرف على الدار وأفرح النازحين”.

وعن سعر الورد يقول الطفل بهدوء: “أبيع هذا الورد بـ3 شيكل”.

وأضاف أن والده طلب منه بيع الورد للنازحين، موضحا أنه يحصل على الورد من الأراضي الزراعية التي طالها قصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي.

ويستعرض قاسم أول يوم باع فيه الورد للنازحين حيث قال له أحدهم مستنكرا: هل هذا وقت بيع؟ فأجاب الطفل ببراءة: هذا رزق.

وتعرض الطفل قاسم للكثير من المواقف الطريفة أثناء بيعه للورد، فقد أوقفه رجل فجأة واشترى منه وردتين لزوجته.

أما أحمد حجازي أحد زبائن الطفل قاسم فيقول “كان عيد ميلاد زوجتي وظللت يومين أبحث عن بائع للورد إلى أن سمعت هذا الطفل ينادي “ورد ورد”، فاستيقظت سريعا من نومي واشتريت وردًا لزوجتي؛ مما أسعدها كثيرا”.

وتمنى الطفل ذو الأعوام الـ13، أن تنتهي الحرب على خير، وأن يعود النازحون إلى بيوتهم.