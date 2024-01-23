“الأقسى والأصعب منذ بداية الحرب”.. تفاصيل مقتل 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا في غزة خلال يوم واحد

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن 21 ضابطا وجنديا قتلوا أمس الاثنين في قطاع غزة.

وتعد هذه أكبر حصيلة يومية للقتلى في صفوف الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الجنرال دانيال هاغاري في تصريح صحفي متلفز إن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار قذيفة (آر بي جي) استهدفت دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “يتضح من التحقيقات في ملابسات الواقعة، أن قوات من كتيبة احتياط ترافقها وحدة هندسية عملت على تفجير مجموعة من المباني على بعد حوالي 600 متر من السياج الحدودي قبال قرية كيسوفيم”.

وأضافت “تعرضت القوة خلال استكمال التدابير لتفجير المباني لإطلاق صاروخين مضادين للدروع RPG، فأصاب أحدهما دبابة كانت تقوم بتأمين القوات، مما أسفر عن مقتل جنديين، أما الصاروخ الثاني فأصاب المبنى ألذى كان بداخله الجنود، مما أدى إلى تفجير العبوات وانهيار المبنى فوق الجنود”.

وقال مراسل الجزيرة في القدس إن جنود الاحتلال كانوا يعملون على تفخيخ منزلين وسط قطاع غزة تمهيدا لتفجيرهما.

وأضاف إن المقاومة الفلسطينية استهدفت المنزلين بقذيفة آر بي جي ومع وجود كمية كبيرة من المتفجرات داخل المنزلين انهارا بالكامل على رؤوس الجنود المتحصنين فيهما.

وأوضح مراسل الجزيرة إن عمليات الإنقاذ استمرت لوقت طويل نتيجة لوجود عدد كبير من الجنود الإسرائيليين تحت ركام المنزلين.

من جانبها قالت كتائب القسام في بيان “إنها استهدفت مبنى تتحصن به قوة صهيونية خاصة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأوقعتها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة”.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية ما حدث بأنه الأقسى والأتعس والأصعب على إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس عن مقتل 3 من جنوده جنوب قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة إلى 535 قتيلا، بحسب هيئة البث.