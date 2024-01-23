القسام تنشر مشاهد من عملية المغازي التي أدت إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، مشاهد من العملية المركبة “ضد جنود العدو وآلياته شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة التي أوقعت عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح”.

وذكرت القسام، في وقت سابق الثلاثاء، أن مقاتليها نفذوا مساء الاثنين “عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد”.

وقالت إن الاستهداف أدى إلى “انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها (قوة الاحتلال)، ونسف المنزل بشكل كامل عليها”.

وأضافت أنه بالتزامن مع استهداف المنزل، دمر مقاتلو القسام “دبابة (ميركافا) كانت تؤمّن القوة بقذيفة (الياسين 105)، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت موجودة في المكان نفسه، مما أدى إلى إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح”.

وذكرت أن مقاتليها “انسحبوا إلى قواعدهم بسلام”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 21 من جنوده قُتلوا في الهجوم، فضلًا عن 3 آخرين قُتلوا في اليوم نفسه.