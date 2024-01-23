تدمير الثروة الحيوانية.. وجه آخر لأزمات الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

لم تُلقِ الحرب الإسرائيلية على غزة بآثارها السلبية على الإنسان فحسب، بل امتدت خسائرها المادية لتشمل الثروة الحيوانية والبنى الاقتصادية للمزارعين من أهل القطاع.

شاهين أبو فارس، أحد أبناء مدينة غزة، مُني بخسارة فادحة إثر الدمار الذي لحق بمزرعته، فاضطر إلى النزوح مع ما تبقى من أبقار في مزرعته الخاصة إلى ملعب اليرموك، تحت قصف الطيران الإسرائيلي وزخات الرصاص.

أبو فارس قال إنه فقد خلال الحرب أكثر من 80% من أبقاره المنتجة للحليب، لأن نفاد كميات الأعلاف، ومنع الاحتلال إدخالها إلى غزة، يُشكلان خطرًا يوميًّا يتفاقم كل يوم على حياة الأبقار.

وأضاف أبو فارس متحسرًا على مصدر رزقه ورزق عائلته “نحن البشر لا نجد الأكل حتى نجد أكلًا للدواب”.

ويضطر أبو فارس إلى ذبح أبقاره يوميًّا أو حتى بيعها بثمن بخس قبل أن تموت جوعًا، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يورّد للسوق المحلية أكثر من 7 أطنان من الحليب، أما اليوم فلم يعد بمقدوره إنتاج 100 لتر أو أقل.