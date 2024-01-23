تعرّف إلى أبرز عمليات القسام وسرايا القدس خلال اليوم الـ108 من المعارك في غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، ما قالت إنه مشاهد للمعارك مع “آليات وقوات العدو بالمناطق الشرقية لجباليا البلد شمالي قطاع غزة”.

وتظهر في المقطع عمليات رصد عدد من دبابات وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل استهدافها من مقاتلي القسام.

وذكرت كتائب القسام في بيان منفصل، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن “قوة إنقاذ صهيونية حاولت سحب دبابة من نوع ‘ميركافا’ بعد استهدافها من مقاتلي القسام بقذيفة ‘الياسين 105’ غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت سابق، فتصدى لها المقاومون ومنعوها من التقدم صوب الآلية، فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بصواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها”.

وفي السياق، أعلنت كتاب القسام في بيانات منفصلة خلال يوم الاثنين عن الآتي:

استهداف مبنى تتحصن به قوة صهيونية خاصة بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة.

تدمير دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة واشتعال النيران فيها.

استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف جرافة صهيونية من نوع “دي 9” بقذيفة “تاندوم” غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، في وقت سابق الاثنين، عن عملية مشتركة مع كتائب القسام تم خلالها قصف خط إمداد ومسير لآليات العدو الصهيوني شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس في بيانات منفصلة عن استهداف “دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع ‘دي 9′ بقذائف التاندوم و’آر بي جي’ غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، واستهداف “مجموعة من جنود العدو داخل خيام نُصبت قرب برج للمراقبة في محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا بالأسلحة الرشاشة”، وقصف “تجمعات لجنود العدو وآلياته في محاور التقدم بمدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون”.