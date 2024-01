دعوات لكتابة “وقف إطلاق النار” في غزة على بطاقات اقتراع الانتخابات الأمريكية

حضّ ناشطون مدافعون عن السلام الناخبين في الولايات المتحدة على كتابة “وقف إطلاق النار” على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية احتجاجا على طريقة تعاطي الرئيس جو بايدن مع الحرب على غزة.

وأكد ائتلاف مجموعات محلية مناهضة للحرب أطلق على حملته اسم “صوّت بوقف إطلاق النار” (Vote Ceasefire) بأن التحرّك يتيح للأمريكيين التعبير عن غضبهم من تزايد عدد القتلى المدنيين في غزة.

وسيختار الناخبون في نيوهامبشر مرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم الثلاثاء لكن هذه الحملة تخاطب أولئك الذين يرغبون في توجيه رسالة تنديد إلى البيت الأبيض.

وجاء في منشور للحملة على منصة إكس “على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، راقب العالم تدهور الأوضاع في حرب غزة في حين رفضت إدارة بايدن جميع المطالب للدعوة إلى وقف إطلاق النار ووضع حد للدعم الأمريكي لإسرائيل”.

وأضافت “لذا، ننقل معركتنا إلى الميدان الذي يهتم به الديمقراطيون أكثر من أي مكان آخر، الانتخابات. بينما سيفوز جو بايدن بشكل مؤكد تقريبا بترشيح الحزب الديمقراطي في وقت لاحق هذا العام، وعليه أن يعرف أن الطريق للوصول إلى ذلك سيكون طويلا وصعبا إذا رفض الإصغاء إلى ناخبيه”.

"New Hampshire’s Vote Ceasefire campaign seeks to “draw attention to the urgent need to stop the violence in Palestine and the Middle East"

