شاهد: أبرز عمليات فصائل المقاومة ضد الاحتلال في اليوم الـ109 للحرب على غزة

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ109 للحرب على القطاع.

وما يلي أبرز ما أعلنت عنه فصائل المقاومة من عمليات خلال اليوم الثلاثاء:

كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس:

نشرت مشاهد لطائرة “ماتريكس 600” (Matrix 600) التي تمّت السيطرة عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شرق جباليا البلد.

استهداف حفار عسكري إسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استهداف حفار عسكري بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في مدينة خان يونس والاستيلاء على طائرتي “درون” جنوب شرق المدينة.

تفجير مركبتين عسكريتين من نوع “همر” بعد وقوعهما في حقل ألغام تم إعداده لهما في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

الاستيلاء على 3 طائرات “درون” صهيونية منها طائرتان انتحاريتان من نوع “ماعوز” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

دك تجمعات قوات العدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات سابقة تدمير 3 جرافات وناقلة جند وقتل 3 جنود إسرائيليين في خان يونس.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد:

نشرت مشاهد “لاستهداف تجمُّع لجنود العدو وآلياته في جبل الريس شرق جباليا”.

كما نشرت مشاهد من “قصف الحشود والمواقع العسكرية في محاور التقدم بمدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

قصف تمركز لآليات وجنود العدو الصهيوني في محيط ملعب الإتحاد بالمعسكر الغربي في مدينة خان يونس.

قصف تمركز لآليات وجنود العدو في محيط “المقبرة التركية” جنوب أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

قصف تمركز لآليات وجنود العدو الصهيوني في محيط المسجد الألباني بخان يونس بقذائف الهاون.

قصف موقع “ناحل عوز” العسكري بوابل من قذائف الهاون في عملية مشتركة مع كتائب الأقصى – لواء العامودي.

استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف “آر بي جي” في محور التقدم المعسكر الغربي بمحافظة خان يونس، وقصف تمركز لجنود وآليات العدو الصهيوني في المحور بوابل من قذائف الهاون.

تفجير دبابة صهيونية بعبوة “ثاقب – برميلية” في محور التقدم غرب خان يونس محيط الحي الياباني.

بعد عودة المقاتلين من مناطق الاشتباك بالأمس في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، أكدوا إيقاع عدد من جنود العدو الصهيوني بين قتيل وجريح خلال سلسلة من المهام.

استهداف دبابة صهيونية وجرافة عسكرية بقذائف “آر بي جي” شرق المغازي.

قصف تجمعات لجنود العدو وآلياته جنوب شرق مخيم البريج بوابل من قذائف الهاون وصواريخ “بدر 1”.

استهداف مجموعة من قناصة العدو تحصنوا في أحد المباني بمخيم المغازي بصاروخين من نوع (107) الموجهة.

كما نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد من “استهداف تجمعات جنود العدو وآلياته في شرق جباليا بصاروخ ‘سعير’ والفتك بعدد من الجنود”.