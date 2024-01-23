صحة غزة: إسرائيل تضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل تحت خطر شديد

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، من أن إسرائيل تضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة ضمن دائرة الخطر الشديد.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إن الاحتلال الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد.

وأضاف أن مباني مجمع ناصر الطبي تتعرض للشظايا، مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر.

وطالب القدرة بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منهما وإليهما.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت اليوم، على موقعها في فيسبوك، إن الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي للطابق الرابع تزامنا مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.

وذكرت الجمعية أمس الاثنين، أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في الوصول للجرحى والمصابين جراء القصف المتواصل على خان يونس.

وأضافت أن جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بعمل الإسعاف يتعرض لتشويش وانقطاع مستمر، إضافة إلى انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى “التدخل الفوري لحماية طواقمنا العاملة في مقر الجمعية بمدينة غزة ومستشفى الأمل في خان يونس وآلاف النازحين داخل مقراتنا”.